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Москва встала из-за «крутой» погоды и дорожников

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В столичном регионе ожидаются вечерние пробки. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщается в Twittter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

По информации специалистов, водителям следует отложить выезд из города до 20:00. «Все едут на дачи (погода крутая), поэтому плотно на вылетных в сторону области. Еще дорожники копают на Волоколамке в районе МКАД, Люблинской улице и в центре», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» на 18:30, пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов. Затруднения наблюдаются на всем протяжении Бульварного и Садового колец, а также на Третьем транспортном кольце в районе Савеловского вокзала, Тульской и Русаковской эстакад.

Также скорость движения снижена на северо-западе, востоке и юго-западе внешней стороны МКАД.

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