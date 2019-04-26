Сегодня в 17:18

Москва встала в дачных пробках

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Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Движение транспорта на столичных дорогах затруднено. По состоянию на 17:00, заторы достигли 7 баллов. Об этом в пятницу, 26 апреля, свидетельствуют данные портала «Яндекс. Пробки».

В частности, осложнения наблюдаются на всем протяжении Садового кольца, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Лужников, Русаковской эстакады и на Сущевском Валу, а также на внутренней стороне в районе Дубровки и на Хорошевской эстакаде.

Кроме того, снижена скорость движения на северо-западе и юге МКАД.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей Москвы о том, что в городе в вечернее время ожидаются пробки на дорогах. «Последняя пятница апреля, и у нас оригинальное (на самом деле нет) предупреждение: сегодня дачные пробки!», — говорилось в сообщении. Специалисты советовали жителям выезжать за город до 15:00 или после 21:00.

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