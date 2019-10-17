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Москва встала в девятибалльных пробках

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вечерние пробки в Москве в четверг, 17 октября, достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Наиболее серьезные затруднения наблюдаются на Садовом кольце и ТТК, а также на некоторых участках МКАД.

Согласно прогнозу сервиса, к 20:00 ситуация на дорогах улучшится, но совсем незначительно — пробки будут оцениваться в восемь баллов. Свободнее станет только после 21:00.

Центр организации дорожного движения в своем Twitter-аккаунте рекомендовал столичным водителям по возможности отложить поездки на более позднее время.

Ранее, 10 октября, заторы на московских дорогах достигли максимальных 10 баллов.

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