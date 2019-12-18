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Москва встала в послеобеденных пробках

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Загруженность московских дорог в среду, 18 декабря, достигла восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение серьезно затруднено на большей части Садового кольца, в районе станций метро «Тверская», «Лубянка», «Сретенский бульвар» и «Китай-город». Также пробки фиксируются на Котельнической, Пречистенской, Софийской и Раушской набережных.

Подобная картина наблюдается в городе с обеда. По прогнозу сервиса, к 18:00 пробки на дорогах столицы достигнут девяти баллов, а свободнее станет только после 21:00.

12 декабря загруженность столичных автотрасс достигла десяти баллов.

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