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Москва встала в пробках

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пробки на дорогах и вылетных магистралях Москвы вечером во вторник, 17 сентября, достигли восьми баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные затруднения наблюдаются в районе станций метро «Чистые пруды», «Трубная», «Тверская» и «Лубянка», на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Кадашевской, Софийской и Болотной набережных. Также практически полностью стоит Садовое кольцо, за исключением Зубовского бульвара и участка у Курского вокзала.

Кроме того, заторы фиксируются на нескольких участках МКАД и Третьего транспортного кольца в районе Рижского и Савеловского вокзалов.

По прогнозу сервиса, к 20:00 загруженность дорог снизится до семи баллов, а к 21:00 — до пяти баллов. Свободными столичные дороги станут после 22:00.

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