Москва встала в пробках после дождя

Дорожная ситуация в Москве ухудшилась из-за плохой погоды. По оценкам сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность дорог по состоянию на 18:15 оценивается в восемь баллов из 10 возможных.

По прогнозам аналитиков, к 19:00 пробки станут девятибалльными, ситуация улучшится только к 21:00.

Как отметили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) на скорость потока влияет не только погода, но и мелкие аварии. «Особенно сложно в пределах ТТК, так что туда лучше на метро или с запасом времени», — говорится в сообщении организации в Twitter.

«На трафик (не лучшим образом) влияют и дорожные работы. Самые масштабные комплекс ЖКХ ведет на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савеловской и Чурской эстакад, но много и мелких ограничений по всему городу», — уточнили в ЦОДД.

Ранее синоптики предупредили, что в четверг, 23 мая, в столичном регионе пройдут дожди с грозами, а за этим последует похолодание.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!