Москва встала в утренних пробках

Утром в понедельник, 22 апреля, дорожная ситуация в Москве оценивалась в семь баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Основные затруднения приходятся на центр города и вылетных магистралях. Например, на Каширском шоссе в районе одноименной станции метро скорость автомобилей не превышает пяти километров в час, также движение осложнено на Варшавском шоссе в сторону центра, на некоторых участках МКАД, а также в центре — на Садовом и Бульварном кольцах.

По прогнозу сервиса, к 10:00 дорожная ситуация чуть улучшится, к 13:00 ожидается снижение до четырех баллов.