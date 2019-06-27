Москва застопорилась

На московских дорогах образовались серьезные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». По состоянию на 16:50, загруженность магистралей оценивается на восемь баллов из 10 возможных.

Самые серьезные затруднения наблюдаются в центре города, а также почти на всем протяжении Садового кольца. Внутренняя сторона ТТК стоит от Делового центра до Рижского вокзала, также движение затруднено на участке от Площади Гагарина до Дубровки. На внешней стороне МКАД пробка образовалась от съезда на Осташковское шоссе до развязки на Щелковское. Внутренняя часть сильно загружена от улицы генерала Дорохова до поворота на улицу маршала Катукова, средняя скорость движения машин составляет там 10 километров в час.

По прогнозам аналитиков, ситуация несколько улучшится к вечеру — после 20:00.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), заторы образовались из-за дождя и дорожных работ на некоторых участках. «На дорогах сегодня плохо: сильный дождь весь день, много мелких аварий и локальных ограничений (Москва работает столицей), а также перекопанных улиц. Запасайтесь терпением или билетами на метро», — говорится в Twitter ЦОДД.

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