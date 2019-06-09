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Москве напророчили рекордную жару

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Фото: Наталья Селиверстова/ РИА "Новости"

В воскресенье, 9 июня, температура в Москве может подняться до рекордных значений. Она будет близкой к рекорду 1948 года, когда воздух прогрелся до 32,1 градуса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца.

«Сегодня так жарко, как не было 71 год. Мы приблизимся к рекорду 1948 года, а может быть, и побьем его», — уточнил он.

По словам Тишковца, во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами, жара спадет к понедельнику.

Как сообщается на портале «Метеоновости», в воскресенье в дневные часы будут формироваться выраженные условия духоты и перегрева, пониженным будет содержания кислорода. «Следует помнить, что солнечные лучи и высокие температуры могут стать причиной перегрева и обморока», — говорится в сообщении.

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