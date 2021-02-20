Москвич больше суток просидел в заложниках в Cadillac

Житель Москвы больше суток просидел в заложниках в автомобиле Cadillac. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 18 февраля в полицию обратился мужчина, который представился Тароном А. и сообщил, что ему звонят неизвестные и преследуют его на Infiniti. Стражам порядка мужчина также рассказал, что он скрылся и ждет их в автомобиле Cadillac.

Однако прибывшие на место полицейские обнаружили в автомобиле другого человека — 20-летнего Виталия. Он заявил полицейским, что Тарон С. сел в его автомобиль и якобы, угрожая пистолетом, удерживал его там более суток.

По словам Виталия, Тарон С. заставил его подписать договор займа на три миллиона рублей и переписать на него Cadillac. Молодой человек также отметил, что сумел рассказать о произошедшем своим родственникам, которые и начали звонить Тарону С., после чего он обратился в полицию.

Виталий и Тарон С. доставлены в полицию для разбирательств.

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