Москвич донес на экс-возлюбленную из-за подделки сертификата о вакцинации

Москвич заявил на экс-возлюбленную из-за поддельного сертификата о вакцинации. Историю опубликовал Telegram-канал Baza.

Житель столицы обратился в полицию с необычным заявлением. Он рассказал, что прошлым летом с ним связалась его работающая врачом знакомая и предложила оформить фейковый сертификат о прививке от коронавируса. Мужчина подчеркнул, что отказался, но спустя некоторое время в его аккаунте на «Госуслугах» появилось уведомление о прохождении первого этапа вакцинации. Его знакомая якобы подтвердила, что причастна к этому. Когда же заявителю пришло оповещение о получении второй дозы, женщина потребовала у него шесть тысяч рублей за свои услуги. Москвич отметил, что не заплатил ей ни копейки и ни разу не воспользовался поддельным сертификатом.

Как рассказала впоследствии медик, она не просто знакомая мужчины, а его бывшая девушка. Они разошлись, когда она забеременела. Однако после встречи с как две капли воды похожей на него дочерью москвич начал странно себя вести.

С его стороны якобы начали поступать угрозы расправы, женщине с ребенком пришлось даже сменить место жительства. Теперь она думает менять и работу, потому что мужчина продолжает «донимать ее по всем фронтам».

Женщина отметила, что она действительно работает в больнице, но хирургом, поэтому иметь какое-либо отношение к прививкам от коронавируса не может.

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