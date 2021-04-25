Москвич избил мужчину автоматом из-за проданной машины

В Москве произошла драка между двумя мужчинами, которые ранее заключили договор о продаже автомобиля. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД в воскресенье, 25 апреля.

По данным издания, после продажи машины выяснилось, что на ней есть неоплаченные штрафы. Покупатель обратился к бывшему владельцу с просьбой оплатить задолженности, однако последний отказался. В результате мужчины поссорились, а после и вовсе начали драку.

Один из них использовал охолощенный автомат, однако не стал из него стрелять, а лишь избил оружием своего оппонента. Участников драки отправили в медучреждение с телесными травмами.

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