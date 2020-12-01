Москвич на BMW обстрелял «Газель» из-за дорожного конфликта

В центре Москвы водитель BMW обстрелял «Газель» из-за конфликта на дороге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Правонарушитель задержан. Как стало известно полиции, неизвестный начал стрелять из пистолета у одного из домов в Мукомольном проезде. Во время ссоры с водителем «Газели» он достал из автомобиля оружие и произвел выстрел в сторону машины оппонента. В результате было повреждено зеркало заднего вида.

«Сотрудники уголовного розыска на улице Пивченкова задержали подозреваемого — 36-летнего москвича», — отметили в главке.

По данным полиции, выстрел был произведен из пневматического пистолета, для использования которого не требуется разрешение. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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