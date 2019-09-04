Москвич на корточках возле пустой скамьи стал предметом спора

На развлекательном портале Pikabu опубликовали фотографию мужчины, который ожидает прибытия поезда на станции Московского центрального кольца, сидя на корточках и при этом не отрывая пяток, в то время как на скамье рядом с ним было свободное место, занятое его же пакетом.

«Почему? Почему он не сел на скамью?!» — задается вопросом автор поста. Некоторые раскритиковали его за то, что он сфотографировал незнакомого человека, на что пользователь ответил, что сперва спросил у мужчины разрешения и «попросил занять непринужденную позу, отражающую его внутренний мир, передаваемый одним лишь образом».

Кое-кто предположил, что мужчина таким образом скрылся от солнечных лучей, которые падали на скамью. «У скамейки спинки нету, а он тут раз и прижался к ней», — попытался объяснить другой юзер.

«Может у мужика копчик болит, вот и сел так, чтоб не на твердом», — предположил еще один пользователь. Некоторые также выдвинули версию, что мужчина когда-то сидел в тюрьме, поэтому для него такая поза привычна.

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