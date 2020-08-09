Москвич напал на охранника магазина и захотел ударить его продуктовой тележкой

На Сиреневом бульваре в столице покупатель одного из магазинов «Дикси» напал на охранника, попытавшись ударить его продуктовой тележкой. Инцидент попал на видео, которое публикует в воскресенье, 9 августа, Telegram-канал «Что там в Москве?»

На кадрах можно заметить, как мужчина в майке и шортах берет в руки тележку, поднимает ее над головой и движется в сторону охранника, который вооружен чем-то напоминающим скалку. В это время другие сотрудники магазина пытаются успокоить покупателя. О причинах конфликта не сообщается.

В июле в московском кафе на улице Александра Солженицына произошла кровавая драка между посетителями заведения. Гости что-то не поделили, в результате чего началась потасовка. Один из мужчин достал нож и ударил второго в грудь и плечо. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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