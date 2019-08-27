Москвич нарисовал «зебру» на шоссе и поплатился

Жителя Новой Москвы задержали после того, как он попытался разместить новый пешеходный переход на шоссе. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

На выложенной в сети видеозаписи видно, как мужчина с банкой белой краски в руках кистью закрашивает выведенные на асфальте прямоугольники полос. На вопрос очевидцев о том, согласовывал ли он с кем-либо свою инициативу, москвич ответил: «Да, с Владимиром. (...) Сегодня».

Герой ролика удивился проявленному к нему вниманию, подчеркнув, что ничего противозаконного и плохого он не делает, тем более, что в данном месте регулярно «люди ходят, инвалиды».

По информации канала, нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов, ему грозит административное наказание.

18 июля стало известно, что на севере столицы на асфальте рядом с пешеходными переходами появятся предупреждающие надписи. Отмечалось, что речь, в частности, идет о таких надписях, как «Возьми ребенка за руку!», «Слезь с велосипеда!» и «Сними наушники!». Согласно целям акции, надписи будут напоминать местным жителям о правилах перехода проезжей части.

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