Москвич обнялся с незнакомцем и лишился 50 тысяч рублей

Житель Москвы обратился в полицию, сообщив, что в ночь на 4 января его ограбил неизвестный. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он рассказал, что рядом с ним остановился автомобиль, из которого вышел мужчина и стал задавать различные вопросы, например, о месте рождения. После завершения разговора незнакомец обнял москвича и уехал.

Уже дома житель столицы обнаружил, что из кармана его пальто пропали мобильный телефон и кошелек, в котором были 50 тысяч рублей и банковские карты.

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