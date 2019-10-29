Москвич оплатил редкую монету и получил 10 рублей

В Новой Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с продажей монет на интернет-аукционе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился горожанин, заказавший в сети монету образца начала прошлого века. Он перевел продавцу за нее около 26 тысяч рублей, однако в посылке вместо покупки получил современную 10-рублевую монету.

Как выяснили полицейские, подозреваемый — им оказался 25-летний житель столицы — не планировал и не мог выполнить условия сделки. Полученные от аферы деньги он потратил на собственные нужды. Мужчина отпущен под обязательство о явке.

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