Москвич оставил на самокате более миллиона рублей и потерял их навсегда

Житель Москвы оставил на ручке самоката сумку с более чем миллионом рублей. В результате невнимательности мужчины деньги были украдены. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным МВД, инцидент произошел 4 августа на Котельнической набережной. Мужчина оставил сумку, в которой лежали 1,35 миллиона рублей, на ручке самоката на стоянке проката. Отмечается, что москвич в течение пяти лет копил деньги на новый автомобиль и взял их с собой на катание, так как в любой момент мог отправиться за покупкой.

Затем мужчина отправился домой, забыв об оставленных вещах, среди которых также были документы и ключи от квартиры. Когда москвич осознал потерю, он вернулся, нашел свою сумку, однако денег в ней уже не было.

Вечером того же дня мужчина обратился в полицию. По факту пропажи сотрудниками правоохранительных органов была начата проверка.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!