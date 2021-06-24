Москвич отдал мошенникам почти семь миллионов рублей за краденую старинную икону

В Москве мужчина отдал мошенникам почти семь миллионов рублей за старинную икону 15 века, об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2020 года. Злоумышленники ранее украли икону «Похвала Богоматери» у москвички, после чего предложили купить ее пострадавшему.

Коллекционер отдал деньги за реликвию в одном из домов на улице Мясницкой, после чего мошенники скрылись. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Ранее в московском районе Преображенское полицейские задержали 55-летнего жителя столицы по подозрению в краже Евангелия из храма Преображения Господня. Когда его поймали, он заявил, что вынес книгу с целью приобщения к православной культуре.

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