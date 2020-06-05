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Москвич открыл купальный сезон на Патриарших прудах
Жителя столицы заметили купающимся на Патриарших прудах. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
Запечатленный на кадрах мужчина плавает в пруду и разговаривает с другим посетителем сквера. В конце видео заметно, что он покидает водоем.
Согласно данным сайта Gismeteo, в полдень температура воздуха в столице поднялась до 19 градусов.
Ранее сообщалось о жителе подмосковной Ивантеевки, который устроил заплыв по затопленной в результате проливных дождей улице.
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