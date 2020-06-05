Москвич открыл купальный сезон на Патриарших прудах

Жителя столицы заметили купающимся на Патриарших прудах. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Запечатленный на кадрах мужчина плавает в пруду и разговаривает с другим посетителем сквера. В конце видео заметно, что он покидает водоем.

Согласно данным сайта Gismeteo, в полдень температура воздуха в столице поднялась до 19 градусов.

Ранее сообщалось о жителе подмосковной Ивантеевки, который устроил заплыв по затопленной в результате проливных дождей улице.

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