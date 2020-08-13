Москвич отравился письмом от бывшей жены

В Троицке в Новой Москве 42-летний мужчина получил письмо от адвоката бывшей жены и чуть не умер: в конверте находились пропитанные неизвестным веществом листки. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Николай Гончаров развелся со своей супругой еще в 2008 году. Недавно получив от нее письмо, он открыл его в отделении почты, достав содержимое. Едкий запах листков внутри конверта ударил в нос мужчине, после чего тот не мог дышать. Гончарова увезла скорая помощь.

Пострадавшему поставили диагноз «Ингаляционное отравление», выписав его на следующий день. Две сотрудницы почты также пострадали из-за письма, которое в настоящее время передано полиции. Сам Николай отметил, что бывшая жена не первый раз пытается его убить.

В 2019 году житель Москвы назвал свою жену колдуньей, заявив, что попал в ДТП после ее проклятия. На кадрах, размещенных в сети, видно, как автомобиль стоит посередине дороги. Сразу после этого в иномарку сзади врезается такси. Однако москвич не удивился произошедшему, а лишь подытожил: «Ну все, готов!»

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