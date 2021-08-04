Москвич подпалил автомобили возле собственного дома

Житель района Богородское в Москве поджег три автомобиля на 3-й Гражданской улице. Подробностями произошедшего поделились в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

37-летний москвич вышел из дома с бутылкой, в которой, предположительно, находилась горючая жидкость, и направился на парковку во двор своего дома. Подойдя к одному из автомобилей, столичный пироман облил его и поджег. Пламя быстро перекинулось на две соседние машины.

Полицейские задержали подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Материальный ущерб от поджога оценили в два миллиона рублей.

Мотивы поступка мужчины сейчас устанавливает следствие.

Ранее в Подмосковье трое пассажиров автомобиля заживо сгорели в результате ДТП. Их тела обнаружили только утром.

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