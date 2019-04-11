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Москвич погулял по тоннелю метро и попал в полицию

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Фото: сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В московском метро задержали мужчину, который незаконно проник в тоннель. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы подземки.

Это произошло в ночное время на кольцевой линии незадолго до окончания работы станции «Курская». В тоннеле сработала система безопасности. «Нарушитель создал угрозу безопасности движению поездов и других пассажиров», — указали в пресс-службе.

По данным газеты «Вечерняя Москва», мужчину арестовали на трое суток.

По закону, за несоблюдение требований транспортной безопасности предусмотрено административное наказание.

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