Москвич погулял по тоннелю метро и попал в полицию

В московском метро задержали мужчину, который незаконно проник в тоннель. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы подземки.

Это произошло в ночное время на кольцевой линии незадолго до окончания работы станции «Курская». В тоннеле сработала система безопасности. «Нарушитель создал угрозу безопасности движению поездов и других пассажиров», — указали в пресс-службе.

По данным газеты «Вечерняя Москва», мужчину арестовали на трое суток.

По закону, за несоблюдение требований транспортной безопасности предусмотрено административное наказание.