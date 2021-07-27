Москвич показал гениталии полицейским в ответ на просьбу предъявить документы

В Москве мужчина в ответ на просьбу полицейских предъявить документы показал им гениталии, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Беговом районе столицы. Патрулировавший местность наряд ППС увидел мужчину на проезжей части. Уточняется, что он обматерил правоохранителей.

Полицейские погнались за сквернословом и догнали его в супермаркете. В ответ на требование предъявить документы мужчина спустил штаны и показал силовикам гениталии, сказав, что «это и есть его документы». После этого он схватил полицейского за шею и сорвал с него фуражку.

Нарушитель был задержан и отправлен на медосвидетельствование. По данным канала, ему 40 лет. Следователи начали проверку.

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