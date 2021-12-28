Москвич пополнил счет в банкомате сувенирными купюрами и обналичил их

Житель Москвы пополнил счет сувенирными купюрами, а затем обналичил их в банкомате. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, происшествие случилось на Каланчевской улице. Мошенник внес в банкомат более 12 миллионов рублей банкнотами по пять тысяч. На купюрах значилось, что они не являются платежным средством.

Пополнив счет, злоумышленник обналичил пять миллионов в соседнем банке. Позднее сотрудники банка обнаружили подмену и обратились в полицию.

Ранее неизвестные украли из банкомата в Москве почти четыре миллиона рублей с помощью поддельных купюр.