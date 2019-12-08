Сегодня в 09:37
Москвич попортил Mercedes на сотни тысяч рублей
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
На севере столицы задержан местный житель, подозреваемый в умышленной порче двух автомобилей Mercedes. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Как рассказали в полиции, москвич ночью повредил два Mercedes жителей дома на улице Флотская. Утверждается, что он сделал это из хулиганских побуждений.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!