Москвич попортил Mercedes на сотни тысяч рублей

На севере столицы задержан местный житель, подозреваемый в умышленной порче двух автомобилей Mercedes. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали в полиции, москвич ночью повредил два Mercedes жителей дома на улице Флотская. Утверждается, что он сделал это из хулиганских побуждений.

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