Москвич попросил закурить у бара и был избит

Житель Москвы отдыхал с друзьями в баре в центре столицы, вышел на улицу, попросил закурить у стоящей рядом компании и был избит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников полиции.

По словам 22-летнего пострадавшего, он находился у входа в заведение на Новослободской улице. После его просьбы возник конфликт, переросший в драку. В результате москвич получил перелом правой скуловой кости со смещением отломков, гематому век и щек.

Полицией возбуждено дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан бизнесмен, устроивший стрельбу у бара в центре города. Мужчина вместе с другом в ночь на 9 февраля отдыхал в баре на улице Большая Пироговская. В какой-то момент они вышли на улицу, предприниматель достал травматический пистолет МР-78-9ТМ и четыре раза выстрелил в воздух.

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