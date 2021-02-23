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Москвич попрыгал на полицейской машине у здания ФСБ на Лубянке
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Возле здания ФСБ в Москве мужчина залез на крышу машины полиции и начал прыгать. О произошедшем на Лубянке инциденте сообщает Telegram-канал «112».
Утверждается, что 34-летний москвич забрался на Ford и принялся прыгать, однако его быстро скрутили. Злоумышленник повредил автомобиль.
При задержании выяснилось, что у него психическое расстройство. После происшествия его отправили в больницу.
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