Москвич попытался пройти перекрытую из-за пожара улицу и был жестко задержан

Как утверждается, мужчина проигнорировал требования полицейских, прошёл за ограждения и попытался пробежать этот участок. В последствии его задержали. Как можно заметить на кадрах, задержание проводилось в жесткой форме — москвича положили на асфальт и начали заламывать ему руки.

Ранее сообщалось, что на улице Тверской загорелся жилой дом. В столичном главке МЧС России отмечали, что горящее здание находится на реконструкции, поэтому людей там нет. По уточненным данным, площадь пожара составляет уже 300 квадратных метров. Из-за пожара улица перекрыта от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

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