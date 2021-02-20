Москвич сходил на первое свидание и раскусил мошенницу

Житель Москвы познакомился в соцсетях с девушкой, пошел с ней на первое свидание и раскусил мошенницу. Свою историю он описал на портале Pikabu.

По словам пользователя Purpledesiigner, в день знакомства после двух сообщений девушка позвала его погулять. «Такого я не ожидал, но с этой самой секунды меня не покидало тревожное ощущение — такого не бывает», — написал он.

Молодые люди договорились встретиться в районе Марьино. Новая знакомая пожаловалась на холод и предложила зайти куда-нибудь согреться. Девушка повела его в небольшую кальянную. «Спускаемся в подвальный бар, открываем дверь, и тут сразу весь персонал в голос "Здравствуйте! Проходите!" У меня срабатывает чуйка. Чтоб вы понимали, это убогая а-ля кальянная с нулевой посадкой. Меня сразу же все насторожило», — пояснил автор.

Официант принес меню, в котором, по словам пользователя, были завышенные цены. Пока молодой человек искал в телефоне другое заведение поблизости, его спутница заказала лимонад за 1500 рублей. Пользователь предложил сменить кафе, однако девушка вспылила и заявила, что идет домой. «Все было рассчитано на то, что мы сядем, она закажет попить, я, может быть, тоже. А еще лучше и кальянчик сразу, — рассчитывая ну максимум на счет тысячи в две», — написал он.

После свидания рассказчик получил от девушки сообщения с оскорблениями — она назвала его «нищебродом». К публикации автор приложил скриншот с отзывами на заведение, которое они посетили. В них говорится о популярной схеме мошенничества с помощью девушек.

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