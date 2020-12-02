Москвич поссорился с пассажиром в метро и ударил его ножом

Ссора пассажиров московского метро закончилась поножовщиной и уголовным делом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную полицию.

Инцидент произошел утром 2 декабря на станции «Текстильщики». При сходе с эскалатора между двумя пассажирами возникла ссора, после чего один из них ударил оппонента «острым предметом». Пострадавшему оказали помощь полицейские, дежурившие на станции.

Нападавший попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 63-летний житель Москвы. «Объяснить причину своего поступка мужчина не смог», — заявили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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