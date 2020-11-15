Москвич повздорил с росгвардейцем в продуктовом магазине и открыл огонь

Житель столицы повздорил с росгвардейцем в продуктовом магазине на Трехгорном Валу в Москве, после чего открыл огонь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что стрельба произошла в ночь на 14 ноября. Согласно данным РЕН ТВ, конфликт произошел между двумя мужчинами, один из которых является заместителем командира роты управления вневедомственной охраны по Центральному административному округу Москвы. Уточняется, что на момент событий правоохранитель был не при исполнении.

В ходе ссоры злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате случившегося никто не пострадал. Личность стрелявшего мужчины установили, на данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

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