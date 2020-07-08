Москвич пожаловался на ор и «африканские шабаши» по ночам

Житель Москвы Евгений Миронов пожаловался на вечеринки афроамериканцев в одном из парков Обручевского района. Видео с места он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

На первом ролике, снятом ночью, слышны крики людей, предположительно, находящихся в парке. На других кадрах — из парка — видно толпу людей в беседке и возле нее. У отдыхающих играет музыка.

«Если днем, этот ор еще терпим, то ночью это невыносимо, ор еще больше и громче. Время было 1:00 ночи, ор был такой, как будто они у тебя в комнате тусуют. При такой духоте закрыть окна не вариант, а с открытыми окнами спать просто было невыносимо», — написал пользователь.

Он также рассказал, что пожаловался на отдыхающих в полицию и после этого вечеринки прекратились. «Управа Обручевского района, как можно прекратить эти африканские шабаши по ночам?» — задался вопросом Миронов.

В комментариях посту одна из пользовательниц призналась, что «африканские шабаши хотелось бы и днем прекратить». «Я без мужа в лес теперь вообще не хожу с ребенком пройтись, потому что тут в кустах курят непонятно что, там выпивают», — добавила женщина.

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