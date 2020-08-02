Москвич пожаловался на пропажу денег и документов после визита скорой помощи

Житель Москвы написал заявление в полицию о пропаже с его банковской карты почти 50 тысяч рублей и документов. Мужчина подозревает в краже сотрудников скорой помощи, которые приезжали к нему домой, передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на Новорогожской улице в Таганском районе столицы. Мужчина вызвал скорую после того, как почувствовал себя плохо. По словам потерпевшего, приехавшие медики предложили ему таблетку, после приема которой он уснул.

Когда мужчина проснулся, он обнаружил пропажу документов, кредитной карты и медицинского полиса. Кроме того, с его банковского счета списали 46 тысяч рублей.

В настоящий момент полиция проводит проверку инцидента.

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