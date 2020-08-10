Москвич позвонил матери за советом из-за раны головы и умер во время разговора

Житель Москвы позвонил матери за советом из-за раны головы и умер во время разговора с ней. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вечером 9 августа москвич сообщил, что разбил голову и теперь у него не переставая идет кровь. Женщина посоветовала сыну промыть рану перекисью водорода и перебинтовать голову. Мужчина так и поступил, однако через несколько часов снова сообщил, что кровь продолжает идти. Мать в свою очередь продолжала давать ему советы, надеясь, что они помогут остановить кровотечение.

В этот момент женщина находилась на даче. Из-за прервавшейся связи она отправилась в столицу первой электричкой. Открыв дверь квартиры, пенсионерка обнаружила тело сына на полу комнаты в луже крови. Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину. Следов насильственной смерти не обнаружено, как и травм, указывающих на криминальный характер происшествия.

«Обследовав голову погибшего, медики выяснили, что кости черепа были целы, а кровь шла из глубокой ссадины на затылочной части головы», — рассказали изданию источники в медицинских кругах.

Полицией установлено, что погибший мужчина дома был один, следов борьбы не обнаружено, ценные вещи лежат на своих местах.

Ранее сообщалось, что вооруженный ломом мужчина напал на полицейских в московском храме. Инцидент произошел на Житной улице. По данным канала, 37-летний Игорь Л. попытался перерезать провода вдоль забора на территории храма при МВД России. Заметившие злоумышленника полицейские подошли к нему, и тот набросился на них, ударив одного из силовиков по голове ломом.

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