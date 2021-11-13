Москвич позвонил в полицию со странным заявлением

Житель Москвы позвонил в полицию со странным заявлением — он рассказал, что совершил убийство. Об этом стало известно в Telegram-канале «Москва — новостная».

По данным источника, мужчина сообщил полицейским по телефону, что убил четырех человек, а потом решил избавиться от тел и «где-то их закопал».

Правоохранители сразу отправились поговорить со звонившим лично, но усомнились в его адекватности. Информация о преступлении не подтвердилась.

Ранее 22-летний москвич проиграл деньги на ставках, после чего обратился в полицию и соврал, что двое кавказцев напали на него с ножом и обокрали.