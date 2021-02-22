Москвич пригласил пьяную девушку покататься и лишился автомобиля

Житель Москвы пригласил девушку, с которой он недавно познакомился, покататься по столице и лишился автомобиля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на УВД по Юго-Восточному административному округу.

Мужчина рассказал, что во время поездки его новая подруга попросила купить ей воду. Когда он вышел в магазин, москвичка пересела на сиденье водителя и, воспользовавшись тем, что двигатель находится в рабочем состоянии, скрылась на автомобиле. В салоне транспортного средства также находилась сумка с личными вещами и документами россиянина.

Через несколько часов девушку с признаками алкогольного опьянения задержали сотрудники ГИБДД. Она отказалась от прохождения освидетельствования на месте, после чего сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и 158 УК РФ («Кража»).

Москвичку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль и сумка возвращены законному владельцу.

Ранее житель Москвы угнал автомобиль Volvo XC90, находившийся в Конном переулке, и застрял в сугробе. Утром 14 февраля в полицию обратился столичный предприниматель, он заявил о хищении внедорожника. Полицейские обнаружили автомобиль на улице Мытной, за рулем находился 23-летний москвич.

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