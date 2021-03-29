Москвич прикинулся сотрудником ГИБДД ради взятки

Москвич, прикинувшийся сотрудником ГИБДД, получил взятку в виде пива и коньяка, после чего попался полиции. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Мужчина надел форму гаишника, подошел к машине курсанта университета МВД, 22-летнего Алексея, который припарковался возле ТЦ «Виктория». Лжеполицейский не стал представляться, а сразу же заявил о нарушении правил дорожного движения со стороны молодого человека. Якобы последний ехал с непристегнутым ремнем безопасности, а также затонировал заднее стекло своего ВАЗ-2114.

«Сотрудник ГИБДД» предложил нарушителю не оформлять протокол, однако взамен попросил того купить ему пять бутылок пива и одну — коньяка. Курсант взял его номер и позже при встрече передал мужчине алкоголь, а после этого обратился в полицию.

На видеозаписи, которую публикует Telegram-канал, засветился «инспектор», который приезжал в шиномонтаж. Полицейские, посмотревшие кадры, обратили внимание на его кепку, отметив, что личный состав еще не перевели на весеннюю форму. Мужчину задержали.

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