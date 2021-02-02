Москвич пытался разбудить дочь в школу и распылил ей в лицо газ

В Москве мужчина пытался разбудить дочь в школу и распылил ей в лицо газ из баллончика. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадавшей 14 лет. 30 января в доме на улице Чечулина отец, находящийся с матерью подростка в разводе, избил дочь и распылил газовый баллончик ей в лицо в ходе конфликта. Уточняется, что ссора началась после попыток москвича разбудить школьницу.

Подростка доставили в больницу с сотрясением головного мозга, химическим ожогом конъюнктивы и роговицы.

Проводится проверка по факту произошедшего.

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