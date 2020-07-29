Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео

Инцидент произошел на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. На этой же станции мужчину задержали полицейские.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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