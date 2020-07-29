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Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Агенство "Москва"»
Житель Москвы распылил содержимое газового баллончика в столичной подземке и вынудил пассажиров покинуть вагон. Момент попал на видео, его публикует агентство Москвы в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. На этой же станции мужчину задержали полицейские.
В отношении москвича возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также протокол о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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