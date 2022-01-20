Москвич рассказал о проверенном способе переехать из «спальника» в центр

Москвич Азат Биктимиров, который уже 20 лет живет в одной из последних столичных коммуналок в Малом Ивановском переулке, в беседе с «Мослентой» рассказал о проверенном способе переезда из «спальника» в центр.

По словам Биктимирова, до этого он жил в Черемушках, тоже в коммуналке. «Когда мы там квартиру продали и разъехались, у меня хватило денег на то, чтобы поселиться в центре», — пояснил мужчина.

По его словам, за продажу два десятка лет тому назад своего жилья он получил 32 тысячи долларов, а за 26 купил комнату на Китай-городе и еще четыре миллиона вложил в ее ремонт.

«Оставшиеся деньги кончились через полгода. До этого я умудрялся три месяца жить на сто долларов, а здесь две тысячи за полгода промотал. И это при том, что я не пью, не курю, мяса и рыбы не ем», — рассказал москвич. Он отметил, что так получилось из-за того, что в первое время его друзья постоянно приходили к нему посмотреть на комнату в центре.

Ранее москвич рассказал об особенностях жизни в старой коммуналке возле Кремля.