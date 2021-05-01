Москвич решил продать кулич 20-летней давности за миллионы рублей

Москвич решил продать пасхальный кулич 20-летней давности за миллионы рублей. На его объявление, выложенное на сервисе «Авито», обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

Горожанин предлагает приобрести товар за 10 миллионов рублей. В подписи к фото говорится, что кекс был освящен в старинном храме. По его словам, данная выпечка за 20 лет не перестала источать запах ванили, а также сохранила первоначальный вид.

По информации радиостанции, один из потенциальных клиентов написал сообщение, в котором предложил сделать обмен — пасхальный кекс на чайный гриб 35-летней давности.

Ранее стало известно, что житель Москвы захотел продать бивень мамонта. В объявлении на «Авито» он написал, что готов отдать композицию из слоновой кости под названием «Борьба предков за выживание» за 3,6 миллиона рублей.

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