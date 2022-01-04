Москвич сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты

В квартире на западе Москвы сгорел мужчина из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, пожар случился на улице Крылатские холмы. Возгорание началось в ночное время в помещении на втором этаже. Экстренным службам пришлось выбить дверь жилища, в котором разгорелось пламя. Известно, что в квартире проживала пожилая пара. Женщина осталась жива.

«Он курил. Как там все произошло, никто не знает сейчас. Нам просто стучали в двери, мы все же спали. Потом проснулись. Стучали в двери, просили не выходить, открыть форточки, потому что здесь было полное задымление. Я не слышала криков, только долбеж, потому что здесь вот выламывали дверь, чтобы попасть», — рассказала соседка журналистам.

Ранее в пожаре на юге Москвы погибли три человека.