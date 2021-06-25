Москвич случайно угнал автомобиль каршеринга со спящим в салоне пассажиром

Москвич заметил незапертую машину каршеринга, прокатился и стал фигурантом дела об угоне. Выяснилось, что в момент угона в салоне автомобиля спал пассажир, которого сильно удивила смена водителя, сообщает агентство «Москва».

Сотрудники Главного управления МВД России по городу рассказали, что об угоне сообщила 25-летняя девушка, которая арендовала машину Skoda Octavia вместе с двумя приятелями.

Добравшись до улицы Солянка, она вместе с одним из знакомых вышла, не заперев авто. Второй ее друг уснул и остался в салоне. Проснувшись, он увидел за рулем неизвестного и позвонил подруге, а та обратилась в полицию и каршеринговую компанию.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали и установили личность водителя, им оказался 39-летний житель города.

«Выяснилось, что злоумышленник, увидев припаркованный автомобиль каршеринга с приоткрытой дверью, сел в салон, завел двигатель и совершил поездку по уличной сети столицы. То, что на заднем сиденье спал гражданин, он обнаружил уже в ходе поездки», — рассказали в ведомстве.

После инцидента было возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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