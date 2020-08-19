Москвич создал сайт для проституток и заработал полмиллиарда рублей

Безработный житель Москвы создал сайт с услугами проституток и заработал на нем полмиллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Утверждается, что портал работал в течение 10 лет по разным регионам страны. Оперативникам не удавалось установить главного администратора, так как сервер сайта был зарегистирован в Чешской республике, а домен — в США.

Однако вычислить владельца следователи сумели, пойдя по другому пути. Они вышли на одну из женщин, чья анкета была размещена на портале, и выяснили, что за ежедневное размещение там она платила около 100 рублей в сутки, а переводила деньги через электронный кошелек.

Владельцем его оказался безработный москвич, проживающий с мамой в двухкомнатной квартире. При обыске у мужчины нашли пару разбитых телефонов и ноутбуков. А на его банковском счету лежали не менее 500 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Жителю Москвы грозит 5 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

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