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Москвич спас пенсионерку от грабителя

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Житель Москвы задержал молодого человека, отнявшего сумку у пенсионерки. Он удерживал грабителя до приезда полицейских, сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на западе столицы. В полицию обратилась 64-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный вырвал у нее из рук сумку с деньгами и личными вещами, после чего сбежал. На случившееся обратил внимание проходивший мимо 22-летний мужчина. Он догнал злоумышленника и задержал его.

Против 20-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже, он находится под подпиской о невыезде.

Мужчину, спасшего пенсионерку, поблагодарили за смелость и инициативу.

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