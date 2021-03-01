Москвич справил нужду в метро за полмиллиона рублей

На станции метро «Измайловская» Арбатско-Покровской линии москвич захотел в уборную. Он справил нужду и за это был оштрафован на полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, он стоял на открытой платформе в тот момент, когда захотел справить нужду. Не став искать поблизости общественный туалет, он спрыгнул на рельсы и начал искать место. В этот момент к платформе приближался поезд, но из-за мужчины его пришлось остановить.

Увидевшие происходящее полицейские вскоре задержали москвича. Его арестовали за административное нарушение на пять суток. Однако же столичный метрополитен за сбой в движении транспорта и ненадлежащее пользование подземкой оштрафовал пассажира на 508 950 рублей.

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