Москвич убил сожительницу ударом ноги в живот и лег спать

В Москве пьяный мужчина убил свою сожительницу. Во время ссоры он ударил ее ногой в живот, нанес удар по голове, а затем допил алкоголь и лег спать. На утро он обнаружил женщину мертвой, передает РЕН ТВ.

По информации канала, ЧП произошло вечером 3 июля в квартире на Липецкой улице. На следующее утро мужчина обратился в полицию, заявив, что нашел рядом с собой мертвую сожительницу. Позднее стражи правопорядка задержали его в качестве главного подозреваемого. Спустя сутки мужчина сознался, что избил женщину.

Сообщается, что ее смерть наступила в результате тупой травмы живота. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в мае неизвестный напал на студентку МГУ и избили ее монтировкой. Инцидент произошел, когда москвичка фотографировалась на телефон. Горожанин подошел к ней и ударил по голове металлическим предметом. При этом пострадавшая в качестве самообороны успела распылить газовый баллончик, чтобы нападавший перестал избивать ее. Москвичка смогла вырваться и скрыться от неизвестного.

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