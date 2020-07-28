Москвич умер на могиле отца. Об этом пишет «Московский комсомолец».

51-летний мужчина с родственниками приехал на Введенское кладбище помянуть скончавшегося год назад отца. Он выпил рюмку водки и, потеряв сознание, упал и ударился головой о могилу.

Через некоторое время он пришел в себя, попытался встать, но снова упал. Приехавшие врачи скорой констатировали его смерть.

По словам родных, у него были проблемы с сердцем, несколько лет назад он перенес два инфаркта.

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